Українським нормам ці автомобілі відповідають. Ціни на них приблизно на третину нижче ринкових.
Дивися повний текст Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29
Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости
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Дивися повний текст Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости.
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:16
Sena_2008.... От-куда такие познания? Все зависит не от авто ,а от водилы.
"Понты по украински" тебе известный этот афоризм? Разьясню. Это когда НЕКТО покупает БМВ,АУДИО и пр. не имея средств обслужить у официалов,приобрести соответствующую резину,пользуется китайскими запчастями и заправляет коня самым дешевым топливом...А потом "гавнит" авто за грязь и иные проблемы.
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:52
20 летний металолом у официалов сложно обслужить. Цена обслуживания будет равна или больше цене машины.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:30
Не згоден з Ratatoi. Стару машину не дешевще і не дорожче обслуговувати ніж новішу. Вме дфло у зношеності вузлів і всієї машини. Моєму Фокус 3 вже як 8 років, але проїхав він всього 24 тис км. Витрати виключно на ТО та заміну масла раз у два-три роки. Випадок рідкий але досьти поширений.
А забруднення від грязних нових дизелів легко зменшується дефорсувагням мотору - дозволена процедура у деяких сервісних угодах навідміну від форсування. Багато авто мають занадто велику потужність, навіть 2-2.5 літрові. Комусь просто подобається машина, а потужність зовсім не потрібна.
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