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Дешеві дизельні авто: чому їх
кількість на ринку може зрости

Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29

Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости

Пропонуємо до обговорення:
Українським нормам ці автомобілі відповідають. Ціни на них приблизно на третину нижче ринкових.

Дивися повний текст Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29

Европейские "грязные" авто в разы "чище" наших двадцатилетних.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:16

Sena_2008.... От-куда такие познания? Все зависит не от авто ,а от водилы.
"Понты по украински" тебе известный этот афоризм? Разьясню. Это когда НЕКТО покупает БМВ,АУДИО и пр. не имея средств обслужить у официалов,приобрести соответствующую резину,пользуется китайскими запчастями и заправляет коня самым дешевым топливом...А потом "гавнит" авто за грязь и иные проблемы.
ttt2022
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:52

  ttt2022 написав:Sena_2008.... От-куда такие познания? Все зависит не от авто ,а от водилы.
"Понты по украински" тебе известный этот афоризм? Разьясню. Это когда НЕКТО покупает БМВ,АУДИО и пр. не имея средств обслужить у официалов,приобрести соответствующую резину,пользуется китайскими запчастями и заправляет коня самым дешевым топливом...А потом "гавнит" авто за грязь и иные проблемы.


20 летний металолом у официалов сложно обслужить. Цена обслуживания будет равна или больше цене машины. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:30

Не згоден з Ratatoi. Стару машину не дешевще і не дорожче обслуговувати ніж новішу. Вме дфло у зношеності вузлів і всієї машини. Моєму Фокус 3 вже як 8 років, але проїхав він всього 24 тис км. Витрати виключно на ТО та заміну масла раз у два-три роки. Випадок рідкий але досьти поширений.
А забруднення від грязних нових дизелів легко зменшується дефорсувагням мотору - дозволена процедура у деяких сервісних угодах навідміну від форсування. Багато авто мають занадто велику потужність, навіть 2-2.5 літрові. Комусь просто подобається машина, а потужність зовсім не потрібна.
sercommander
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