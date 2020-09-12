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Дешеві дизельні авто: чому їх
кількість на ринку може зрости

Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29

Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости

Пропонуємо до обговорення:
Українським нормам ці автомобілі відповідають. Ціни на них приблизно на третину нижче ринкових.

Дивися повний текст Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:29

Европейские "грязные" авто в разы "чище" наших двадцатилетних.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:16

Sena_2008.... От-куда такие познания? Все зависит не от авто ,а от водилы.
"Понты по украински" тебе известный этот афоризм? Разьясню. Это когда НЕКТО покупает БМВ,АУДИО и пр. не имея средств обслужить у официалов,приобрести соответствующую резину,пользуется китайскими запчастями и заправляет коня самым дешевым топливом...А потом "гавнит" авто за грязь и иные проблемы.
ttt2022
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:52

  ttt2022 написав:Sena_2008.... От-куда такие познания? Все зависит не от авто ,а от водилы.
"Понты по украински" тебе известный этот афоризм? Разьясню. Это когда НЕКТО покупает БМВ,АУДИО и пр. не имея средств обслужить у официалов,приобрести соответствующую резину,пользуется китайскими запчастями и заправляет коня самым дешевым топливом...А потом "гавнит" авто за грязь и иные проблемы.


20 летний металолом у официалов сложно обслужить. Цена обслуживания будет равна или больше цене машины. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:30

Не згоден з Ratatoi. Стару машину не дешевще і не дорожче обслуговувати ніж новішу. Вме дфло у зношеності вузлів і всієї машини. Моєму Фокус 3 вже як 8 років, але проїхав він всього 24 тис км. Витрати виключно на ТО та заміну масла раз у два-три роки. Випадок рідкий але досьти поширений.
А забруднення від грязних нових дизелів легко зменшується дефорсувагням мотору - дозволена процедура у деяких сервісних угодах навідміну від форсування. Багато авто мають занадто велику потужність, навіть 2-2.5 літрові. Комусь просто подобається машина, а потужність зовсім не потрібна.
sercommander
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:40

  sercommander написав:Не згоден з Ratatoi. Стару машину не дешевще і не дорожче обслуговувати ніж новішу. Вме дфло у зношеності вузлів і всієї машини. Моєму Фокус 3 вже як 8 років, але проїхав він всього 24 тис км. Витрати виключно на ТО та заміну масла раз у два-три роки. Випадок рідкий але досьти поширений.
А забруднення від грязних нових дизелів легко зменшується дефорсувагням мотору - дозволена процедура у деяких сервісних угодах навідміну від форсування. Багато авто мають занадто велику потужність, навіть 2-2.5 літрові. Комусь просто подобається машина, а потужність зовсім не потрібна.

Почти то же самое. 50 000 км пробега за 8 лет. Меняю только расходники.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:01

  sercommander написав:Не згоден з Ratatoi. Стару машину не дешевще і не дорожче обслуговувати ніж новішу. Вме дфло у зношеності вузлів і всієї машини. Моєму Фокус 3 вже як 8 років, але проїхав він всього 24 тис км. Витрати виключно на ТО та заміну масла раз у два-три роки. Випадок рідкий але досьти поширений.
А забруднення від грязних нових дизелів легко зменшується дефорсувагням мотору - дозволена процедура у деяких сервісних угодах навідміну від форсування. Багато авто мають занадто велику потужність, навіть 2-2.5 літрові. Комусь просто подобається машина, а потужність зовсім не потрібна.


8 лет для Украины это практически авто из салона. А с 20 летними всё гораздо хуже и их большинство.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:17

  Ratatui написав:
  ttt2022 написав:Sena_2008.... От-куда такие познания? Все зависит не от авто ,а от водилы.
"Понты по украински" тебе известный этот афоризм? Разьясню. Это когда НЕКТО покупает БМВ,АУДИО и пр. не имея средств обслужить у официалов,приобрести соответствующую резину,пользуется китайскими запчастями и заправляет коня самым дешевым топливом...А потом "гавнит" авто за грязь и иные проблемы.


20 летний металолом у официалов сложно обслужить. Цена обслуживания будет равна или больше цене машины. :mrgreen:

сравнивал цены на неоригинальные запчасти 20ти летних форд мондео и мерседес вито, различие в цене не более 5-10%. Полагаю на все старые авто запчасти стоят +/- одинаково, потому что производители не дурные -дорогую запчасть стоимостью 10% от цены авто никто не купит. Больше того валео начала производить одномассовые маховики, которые по итогу дешевле двухмассовых, всё в угоду владельцев старых авто. Я бы сказал что новое авто покупать невыгодно, да она не ломается 5-8 лет но теряет 70% стоимости, в итоге оказывается при малых пробегах (до 50км/день) дешевле ездить на такси.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:19

  sercommander написав:Не згоден з Ratatoi. Стару машину не дешевще і не дорожче обслуговувати ніж новішу. Вме дфло у зношеності вузлів і всієї машини. Моєму Фокус 3 вже як 8 років, але проїхав він всього 24 тис км. Витрати виключно на ТО та заміну масла раз у два-три роки. Випадок рідкий але досьти поширений.
А забруднення від грязних нових дизелів легко зменшується дефорсувагням мотору - дозволена процедура у деяких сервісних угодах навідміну від форсування. Багато авто мають занадто велику потужність, навіть 2-2.5 літрові. Комусь просто подобається машина, а потужність зовсім не потрібна.

24тис це нова машина, а більшість десятирічних машин мають пробіг +-300тис і там вже треба міняти все по колу, а у офіціалів це захмарний буде прайс.
у нас обслуговуватись у офіціалів має сенс лише на час гарантії.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:08

Re: Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зр

  unicdima написав:у офіціалів це захмарний буде прайс.
у нас обслуговуватись у офіціалів має сенс лише на час гарантії.


Это 100%. Два года назад, на 10-летний хюндай акцент надо было поменять рулевую рейку (в сборе).
Диагностировали официалы, заломили с работой прайс 17 тысяч.
Охренев от этого ценнника, пошли к гуглу и купили через инет оригинальную деталь за 3200, а на обычном сто ее установили за 700 гривень.
Вот и весь ответ: - где и почему 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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