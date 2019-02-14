*Як економити електроенергію, працюючи з дому:*
Дивися повний текст Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфографіка).
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:47
Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфографіка)
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Дивися повний текст Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфографіка).
Додано: Нед 13 вер, 2020 22:47
я лучше напишу, очень много фигни, темная тема не экономит ничего, покажите тест на основе которого вы это взяли? 0.5% э а фигня позволит сэкономить а вот ночной тариф плюс электробойлер окупиться за пол года год например
Додано: Нед 13 вер, 2020 22:59
Только бойлер должен быть большой. На 80 литрах много не наэкономишь
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 14 вер, 2020 07:51
Думаю что если у моника подсветка светодиодная то она может менять яркость а значит и энергопотребление. С ламповой подсветкой такое невозможно.
Вы явно не просчитывали окупаемость. У меня только установка 2-х тарифного счетчика окупилась за 2 года. 100л бойлер не считал - он уже был. Короче - индивидуально и нужно считать.
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