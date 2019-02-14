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Як зменшити електроспоживання,
працюючи з дому (інфографіка)

Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:47

Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
*Як економити електроенергію, працюючи з дому:*

Дивися повний текст Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:47

я лучше напишу, очень много фигни, темная тема не экономит ничего, покажите тест на основе которого вы это взяли? 0.5% э а фигня позволит сэкономить а вот ночной тариф плюс электробойлер окупиться за пол года год например
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:59

Только бойлер должен быть большой. На 80 литрах много не наэкономишь
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 07:51

  yama написав:я лучше напишу, очень много фигни, темная тема не экономит ничего, покажите тест на основе которого вы это взяли? 0.5% э а фигня позволит сэкономить а вот ночной тариф плюс электробойлер окупиться за пол года год например
Думаю что если у моника подсветка светодиодная то она может менять яркость а значит и энергопотребление. С ламповой подсветкой такое невозможно.

Вы явно не просчитывали окупаемость. У меня только установка 2-х тарифного счетчика окупилась за 2 года. 100л бойлер не считал - он уже был. Короче - индивидуально и нужно считать.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:16

Re: Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфограф

Какой то бред написали:
в спящем режиме потребление ват 8, это 7 киловат в месяц если он будет круглосуточно в спящем режиме, т.е. ниочем.
Темный режим потребляет на какие то пол процента меньше е/е учитывая что монитор в зависимости от размера конечно но потребляет ват 25-40 то экономия в 0,2 вата это в топку такая экономия
по поводу електронной почты ,аналогичная ситуация, доли процента
по поводу перезарядки, после достижения 100% контроллер заряда отключает зарядное, но здесь вопрос даже в другом, даже если оставлять то на потреблении е/е это почти не отразится, да так можно в конечном итоге убить батарею (если не отключать зарядное), но потребление там никакое
По поводу оригинального зарядного, так как бы для тех же ноутов зарядное идет в комплекте, и навряд-ли много пользователей используют неоригинальные зарядки.
Как вывод статья ниочем, а вот использование двухтарифного счетчика это да, ночью экономия. Но это так, полумеры, а из-за чего? А из-за того что в государстве политика поддержки не того же энергоатома, а всякие там дтеки да частные лавочки с зеленой енергетикой, и получаем дорогую е/е, как вывод здесь экономия на копейки, а в общем гробим атомную генерацию и ждем когда будет е/е по гривен 3-4.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:34

Re: Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфограф

Лучше учитесь зарабатывать больше, а не "спички экономить".
Grover
 
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