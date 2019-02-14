Як зменшити електроспоживання, працюючи з дому (інфографіка)

Додано: Пон 14 вер, 2020 12:16

Какой то бред написали:

в спящем режиме потребление ват 8, это 7 киловат в месяц если он будет круглосуточно в спящем режиме, т.е. ниочем.

Темный режим потребляет на какие то пол процента меньше е/е учитывая что монитор в зависимости от размера конечно но потребляет ват 25-40 то экономия в 0,2 вата это в топку такая экономия

по поводу електронной почты ,аналогичная ситуация, доли процента

по поводу перезарядки, после достижения 100% контроллер заряда отключает зарядное, но здесь вопрос даже в другом, даже если оставлять то на потреблении е/е это почти не отразится, да так можно в конечном итоге убить батарею (если не отключать зарядное), но потребление там никакое

По поводу оригинального зарядного, так как бы для тех же ноутов зарядное идет в комплекте, и навряд-ли много пользователей используют неоригинальные зарядки.

Как вывод статья ниочем, а вот использование двухтарифного счетчика это да, ночью экономия. Но это так, полумеры, а из-за чего? А из-за того что в государстве политика поддержки не того же энергоатома, а всякие там дтеки да частные лавочки с зеленой енергетикой, и получаем дорогую е/е, как вывод здесь экономия на копейки, а в общем гробим атомную генерацию и ждем когда будет е/е по гривен 3-4.