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Іноземців зобов'яжуть сплачувати штрафи за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:33
Пропонуємо до обговорення:
У МВС працюють над створенням е-системи, яка буде штрафувати за перевищення швидкості громадян інших держав, які переміщаються Україною автомобілями з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Іноземців зобов'яжуть сплачувати штрафи за перевищення швидкості в Україні
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:33
громадян інших держав, які переміщаються Україною автомобілями з іноземною реєстрацією
А як щодо громадян України, які переміщаються Україною автомобілями з іноземною реєстрацією?
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