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Понад третина споживачів хочуть
отримувати газ і е/е від...

Понад третина споживачів хочуть отримувати газ і е/е від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:50

Понад третина споживачів хочуть отримувати газ і е/е від...

Пропонуємо до обговорення:
Більше третини споживачів природного газу в Україні хоче отримувати газ і електроенергію від одного універсального постачальника.

Дивися повний текст Понад третина споживачів хочуть отримувати газ і е/е від одного постачальника - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:50

Труба то одна и провода одни одним словом монополия была монополия и осталась.
anatolmark681
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