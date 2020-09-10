Більше третини споживачів природного газу в Україні хоче отримувати газ і електроенергію від одного універсального постачальника.
Дивися повний текст Понад третина споживачів хочуть отримувати газ і е/е від одного постачальника - дослідження.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:50
Понад третина споживачів хочуть отримувати газ і е/е від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад третина споживачів хочуть отримувати газ і е/е від одного постачальника - дослідження.
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:50
Труба то одна и провода одни одним словом монополия была монополия и осталась.
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