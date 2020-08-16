Сьогодні в Києві починають діяти такі обмеження.
Дивися повний текст Київ перейшов до \"помаранчевої\" зони карантину: повний список обмежень.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26
Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ перейшов до \"помаранчевої\" зони карантину: повний список обмежень.
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26
Сегодня видел маршрутки "заполненные на 50%" :(
"все блюдят" то что тут написано :(
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