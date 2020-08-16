RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київ перейшов до "помаранчевої"
зони карантину: повний...

Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26

Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Києві починають діяти такі обмеження.

Дивися повний текст Київ перейшов до \"помаранчевої\" зони карантину: повний список обмежень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90237
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26

Сегодня видел маршрутки "заполненные на 50%" :(
"все блюдят" то что тут написано :(
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хорватія потрапила до "червоної" зони: що зміниться для...
R2 » Пон 31 сер, 2020 15:35
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 15:35
astatempo
Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу
R2 » П'ят 28 сер, 2020 19:06
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 04:02
sweden_malmo_1
Київ увійшов до ТОП-30 найкращих міст світу для фрилансерів
R2 » Нед 16 сер, 2020 08:01
3 212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 11:57
PasserBy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.