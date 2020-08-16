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Київ перейшов до "помаранчевої"
зони карантину: повний...

Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26

Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Києві починають діяти такі обмеження.

Дивися повний текст Київ перейшов до \"помаранчевої\" зони карантину: повний список обмежень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26

Сегодня видел маршрутки "заполненные на 50%" :(
"все блюдят" то что тут написано :(
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:05

И государственное Метро также 50%? Сегодня ехад утром в битком забитом вагоне.
Соблюдение законов в Украине - святое.
antonctv
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:47

  antonctv написав:И государственное Метро также 50%? Сегодня ехад утром в битком забитом вагоне.
Соблюдение законов в Украине - святое.

Что ж вы тогда нарушаете, и полезли в и так забитый вагон? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:09

  Faceless написав:
  antonctv написав:И государственное Метро также 50%? Сегодня ехад утром в битком забитом вагоне.
Соблюдение законов в Украине - святое.

Что ж вы тогда нарушаете, и полезли в и так забитый вагон? :mrgreen:

классика же: "шоб _всем_ по закону, но _мне_, если шо -- шоб кум порешал".
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:37

Re: кто нарушает/не исполняет

  Faceless написав:нарушаете, и полезли в и так забитый вагон

незнание значений цветов карантина
Та ладно часные маршрутки - их много. Но метро же государственное, или в ограничениях метро в исключениях?
Востаннє редагувалось sal в Пон 14 вер, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:40

Re: Київ дойшов

"проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента"
Риск для жизни в течение какого периода времени? - суток/недели/месяца/года..
Неоказание помощи сейчас, может привести к смерти через год.. или такого не может быть?..
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:46

  sal написав:"проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента"
Риск для жизни в течение какого периода времени? - суток/недели/месяца/года..
Неоказание помощи сейчас, может привести к смерти через год.. или такого не может быть?..

Конечно может! В продолжение темы: все люди, когда-либо евшие огурцы -- либо уже умерли либо находятся присмерти...
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:52

  sal написав:
  Faceless написав:нарушаете, и полезли в и так забитый вагон

незнание значений цветов карантина
Та ладно часные маршрутки - их много. Но метро же государственное, или в ограничениях метро в исключениях?

А кто в метро может контролировать заполненость вагонов? Вагоноважатого в каждый посадить? Что такое сознательность и ответственность не слышали? Не нарушать можете только если палкой стукнут по спине?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:08

  Faceless написав:
  sal написав:
  Faceless написав:нарушаете, и полезли в и так забитый вагон

незнание значений цветов карантина
Та ладно часные маршрутки - их много. Но метро же государственное, или в ограничениях метро в исключениях?

А кто в метро может контролировать заполненость вагонов? Вагоноважатого в каждый посадить? Что такое сознательность и ответственность не слышали? Не нарушать можете только если палкой стукнут по спине?

Вы не думали, что при всём работающем в городе-миллионнике ограничивать проезд в общественном в транспорте, как минимум идиотизм?
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