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Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Києві починають діяти такі обмеження.
Дивися повний текст Київ перейшов до \"помаранчевої\" зони карантину: повний список обмежень
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R2
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Додано: Пон 14 вер, 2020 11:26
Сегодня видел маршрутки "заполненные на 50%" :(
"все блюдят" то что тут написано :(
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mulder_vik
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Додано: Пон 14 вер, 2020 14:05
И государственное Метро также 50%? Сегодня ехад утром в битком забитом вагоне.
Соблюдение законов в Украине - святое.
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antonctv
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Додано: Пон 14 вер, 2020 14:47
antonctv написав:
И государственное Метро также 50%? Сегодня ехад утром в битком забитом вагоне.
Соблюдение законов в Украине - святое.
Что ж вы тогда нарушаете, и полезли в и так забитый вагон?
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Faceless
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:09
Faceless написав: antonctv написав:
И государственное Метро также 50%? Сегодня ехад утром в битком забитом вагоне.
Соблюдение законов в Украине - святое.
Что ж вы тогда нарушаете, и полезли в и так забитый вагон?
классика же: "шоб _всем_ по закону, но _мне_, если шо -- шоб кум порешал".
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:37
Faceless написав:
нарушаете, и полезли в и так забитый вагон
незнание значений цветов карантина
Та ладно часные маршрутки - их много. Но метро же государственное, или в ограничениях метро в исключениях?
Востаннє редагувалось sal
в Пон 14 вер, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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sal
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:40
"проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента"
Риск для жизни в течение какого периода времени? - суток/недели/месяца/года..
Неоказание помощи сейчас, может привести к смерти через год.. или такого не может быть?..
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:46
sal написав:
"проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента"
Риск для жизни в течение какого периода времени? - суток/недели/месяца/года..Неоказание помощи сейчас, может привести к смерти через год.. или такого не может быть?..
Конечно может! В продолжение темы: все люди, когда-либо евшие огурцы -- либо уже умерли либо находятся присмерти...
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:52
sal написав: Faceless написав:
нарушаете, и полезли в и так забитый вагон
незнание значений цветов карантина
Та ладно часные маршрутки - их много. Но метро же государственное, или в ограничениях метро в исключениях?
А кто в метро может контролировать заполненость вагонов? Вагоноважатого в каждый посадить? Что такое сознательность и ответственность не слышали? Не нарушать можете только если палкой стукнут по спине?
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Faceless
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:08
Faceless написав: sal написав: Faceless написав:
нарушаете, и полезли в и так забитый вагон
незнание значений цветов карантина
Та ладно часные маршрутки - их много. Но метро же государственное, или в ограничениях метро в исключениях?
А кто в метро может контролировать заполненость вагонов? Вагоноважатого в каждый посадить? Что такое сознательность и ответственность не слышали? Не нарушать можете только если палкой стукнут по спине?
Вы не думали, что при всём работающем в городе-миллионнике ограничивать проезд в общественном в транспорте, как минимум идиотизм?
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vetka
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