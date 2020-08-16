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Київ перейшов до "помаранчевої"
зони карантину: повний...

Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:14

Re: Київ перейшов до

  vetka написав:Вы не думали, что при всём работающем в городе-миллионнике ограничивать проезд в общественном в транспорте, как минимум идиотизм?

Речь совсем не об этом. Просто раз уж кто-то возмущается, почему в метро не контролируют заполненность, то почему тогда самому лезть в заполненный вагон или маршрутку?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:16

Re: контроль как есть

  Faceless написав:Что такое сознательность и ответственность не слышали

Разметка, знаки, светофоры - все это предназначено для упорядочивания движения и облегчения контроля за ним.
В случае карантина - появились только некие цветовые зоны и некие ограничения возложенные только на пассажиров - контроль с их стороны за 50% заполненности мест для сидения в общественном транспорте. А работники метрополитена, например, только включают запись - "Вдягнить маску! Хвороба не видступила."
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:19

  sal написав:
  Faceless написав:Что такое сознательность и ответственность не слышали

Разметка, знаки, светофоры - все это предназначено для упорядочивания движения и облегчения контроля за ним.
В случае карантина - появились только некие цветовые зоны и некие ограничения возложенные только на пассажиров - контроль с их стороны за 50% заполненности мест для сидения в общественном транспорте. А работники метрополитена, например, только включают запись - "Вдягнить маску! Хвороба не видступила."

А что им делать? Разгонять толпу в час пик? Так у нас такие граждане, что и ноги могут переломать работникам.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:21

Re: власть и страна

  Faceless написав:почему тогда самому лезть в заполненный вагон или маршрутку

т.е. в случае пандэмии функция государства - информирование начеления о поведении в общественных местах.
Но тогда закрытие транспорта в марте-апреле 2020 г. - было некомпетентное решение власти страны. типа - во всем мире так делали и мы так сделали
sal
 
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