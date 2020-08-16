Речь совсем не об этом. Просто раз уж кто-то возмущается, почему в метро не контролируют заполненность, то почему тогда самому лезть в заполненный вагон или маршрутку?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:14
Re: Київ перейшов до
Речь совсем не об этом. Просто раз уж кто-то возмущается, почему в метро не контролируют заполненность, то почему тогда самому лезть в заполненный вагон или маршрутку?
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:16
Re: контроль как есть
Разметка, знаки, светофоры - все это предназначено для упорядочивания движения и облегчения контроля за ним.
В случае карантина - появились только некие цветовые зоны и некие ограничения возложенные только на пассажиров - контроль с их стороны за 50% заполненности мест для сидения в общественном транспорте. А работники метрополитена, например, только включают запись - "Вдягнить маску! Хвороба не видступила."
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:19
А что им делать? Разгонять толпу в час пик? Так у нас такие граждане, что и ноги могут переломать работникам.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:21
Re: власть и страна
т.е. в случае пандэмии функция государства - информирование начеления о поведении в общественных местах.
Но тогда закрытие транспорта в марте-апреле 2020 г. - было некомпетентное решение власти страны. типа - во всем мире так делали и мы так сделали
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