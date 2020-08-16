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Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину: повний...
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:14
vetka написав:
Вы не думали, что при всём работающем в городе-миллионнике ограничивать проезд в общественном в транспорте, как минимум идиотизм?
Речь совсем не об этом. Просто раз уж кто-то возмущается, почему в метро не контролируют заполненность, то почему тогда самому лезть в заполненный вагон или маршрутку?
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Faceless
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:16
Faceless написав:
Что такое сознательность и ответственность не слышали
Разметка, знаки, светофоры - все это предназначено для упорядочивания движения и облегчения контроля за ним.
В случае карантина - появились только некие цветовые зоны и некие ограничения возложенные только на пассажиров - контроль с их стороны за 50% заполненности мест для сидения в общественном транспорте. А работники метрополитена, например, только включают запись - "Вдягнить маску! Хвороба не видступила."
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sal
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:19
sal написав: Faceless написав:
Что такое сознательность и ответственность не слышали
Разметка, знаки, светофоры - все это предназначено для упорядочивания движения и облегчения контроля за ним.
В случае карантина - появились только некие цветовые зоны и некие ограничения возложенные только на пассажиров - контроль с их стороны за 50% заполненности мест для сидения в общественном транспорте. А работники метрополитена,
например, только включают запись - "Вдягнить маску! Хвороба не видступила."
А что им делать? Разгонять толпу в час пик? Так у нас такие граждане, что и ноги могут переломать работникам.
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vetka
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:21
Faceless написав:
почему тогда самому лезть в заполненный вагон или маршрутку
т.е. в случае пандэмии функция государства - информирование начеления о поведении в общественных местах.
Но тогда закрытие транспорта в марте-апреле 2020 г. - было некомпетентное решение власти страны. типа - во всем мире так делали и мы так сделали
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sal
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:26
sal написав: Faceless написав:
почему тогда самому лезть в заполненный вагон или маршрутку
т.е. в случае пандэмии функция государства - информирование начеления о поведении в общественных местах.
Но тогда закрытие транспорта в марте-апреле 2020 г. - было некомпетентное решение власти страны. типа - во всем мире так делали
и мы так сделали
А вы типа тогда это еще не поняли?
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vetka
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:27
sal написав: vetka написав:
А что им делать
тогда это - "перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом выполняются только в количестве 50% мест для сидения" - очень смешной пункт. фикция на государственном уровне
Так оно и есть!
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vetka
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:27
Смешно издавать законы, которые заведомо не будут выполняться гражданами и не будут контролироваться властями.
Конституция у нас тоже похоже содержит рекомендации - рекомендуется бесплатное лечение, образование и т.д... кому рекомендуется?
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sal
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:30
sal написав: Faceless написав:
Что такое сознательность и ответственность не слышали
Разметка, знаки, светофоры - все это предназначено для упорядочивания движения и облегчения контроля за ним.
В случае карантина - появились только некие цветовые зоны и некие ограничения возложенные только на пассажиров - контроль с их стороны за 50% заполненности мест для сидения в общественном транспорте. А работники метрополитена, например, только включают запись - "Вдягнить маску! Хвороба не видступила."
Т.е. если под светофором не стоит злой дяденька-полиционер -- можно и на красный проскакивать? -- ведь ограничение на проезд в таком случае только на водителя возложено...
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_hunter
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:35
_hunter написав:
ведь ограничение на проезд в таком случае только на водителя возложено.
есть разные светофоры, дяденька. и для водителей и для пешеходов.
и сигналы у них разные.
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sal
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:14
sal написав: _hunter написав:
ведь ограничение на проезд в таком случае только на водителя возложено.
есть разные светофоры, дяденька. и для водителей и для пешеходов.
и сигналы у них разные.
Угу: а в огороде -- бузина, а в Киеве -- дядько...
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_hunter
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