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Туреччина незабаром може оголосити про відкриття родовищ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 11:32
Пропонуємо до обговорення:
Влада Туреччини незабаром може оголосити про відкриття нових родовищ вуглеводнів у Середземному і Чорному морях, заявив у суботу турецький міністр енергетики Фатіх Донмез.
Дивися повний текст Туреччина незабаром може оголосити про відкриття родовищ вуглеводнів у Середземному і Чорному морях - міністр
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Додано: Пон 14 вер, 2020 11:32
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