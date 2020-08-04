Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент РБК-Україна.
Дивися повний текст Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04
Американська компанія відмовилася від проекту з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04
Гарна топ-новина
Вангую, що було так:
-- Ви нам постачаєте газ -- це гарно, але з кожного куба має бути ка-кап-кап
-- ПНХ
-- Топ-топ-топ
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:09
Re: Американська компанія відмовилася від проекту з...
может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:19
кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.
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