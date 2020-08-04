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Американська компанія
відмовилася від проекту з...

Американська компанія відмовилася від проекту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04

Американська компанія відмовилася від проекту з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент РБК-Україна.

Дивися повний текст Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04

Гарна топ-новина
Вангую, що було так:
-- Ви нам постачаєте газ -- це гарно, але з кожного куба має бути ка-кап-кап
-- ПНХ
-- Топ-топ-топ
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:09

Re: Американська компанія відмовилася від проекту з...

может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:19

  Alex2007 написав:может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов

кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.
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