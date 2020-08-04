Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент РБК-Україна.
Дивися повний текст Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04
Американська компанія відмовилася від проекту з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04
Гарна топ-новина
Вангую, що було так:
-- Ви нам постачаєте газ -- це гарно, але з кожного куба має бути ка-кап-кап
-- ПНХ
-- Топ-топ-топ
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:09
Re: Американська компанія відмовилася від проекту з...
может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:19
кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:05
Нет он самый дешевый ,особенно на фоне рекордного падения количества нефтяных скважин, добыча газа в США это в основном бонус при добыче нефти, там все не так просто, поэтому этот отказ на фоне нынешних цен на нефть вполне логичен...так что сначала изучите вопрос а потом ляпайте про какие-то мантры
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:22
русскомирный иксперд детектед.
вы почитайте чего кроме газпромовской брехни.
попутный газ там играет заметную роль только в бассейне Пермиан, а в общем падение по стране добычи газа составит считанные единицы процентов и то на уровне рекордного 2019, а связано снижение роста новых газовых скважин с падением цены на газ из-за умеренных температур в мире и экономического кризиса.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:26
ну хоть так здравый смысл победил.
вообще то должны были отказаться мы,а не нас.
ну хоть там поняли,что газ по той цене вызовет очень много вопросов.
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:51
Re: Американська компанія відмовилася від проекту з...
на уже и продавать не хотят
Зе-Чмо
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