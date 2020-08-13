RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американська компанія
відмовилася від проекту з...

Американська компанія відмовилася від проекту з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04

Американська компанія відмовилася від проекту з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент РБК-Україна.

Дивися повний текст Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:04

Гарна топ-новина
Вангую, що було так:
-- Ви нам постачаєте газ -- це гарно, але з кожного куба має бути ка-кап-кап
-- ПНХ
-- Топ-топ-топ
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 270
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:09

Re: Американська компанія відмовилася від проекту з...

может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2434
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:19

  Alex2007 написав:может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов

кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:05

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов

кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.


Нет он самый дешевый :),особенно на фоне рекордного падения количества нефтяных скважин, добыча газа в США это в основном бонус при добыче нефти, там все не так просто, поэтому этот отказ на фоне нынешних цен на нефть вполне логичен...так что сначала изучите вопрос а потом ляпайте про какие-то мантры
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:22

  antikkristall написав:
  unicdima написав:
  Alex2007 написав:может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов

кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.


Нет он самый дешевый :),особенно на фоне рекордного падения количества нефтяных скважин, добыча газа в США это в основном бонус при добыче нефти, там все не так просто, поэтому этот отказ на фоне нынешних цен на нефть вполне логичен...так что сначала изучите вопрос а потом ляпайте про какие-то мантры

русскомирный иксперд детектед.
вы почитайте чего кроме газпромовской брехни.
попутный газ там играет заметную роль только в бассейне Пермиан, а в общем падение по стране добычи газа составит считанные единицы процентов и то на уровне рекордного 2019, а связано снижение роста новых газовых скважин с падением цены на газ из-за умеренных температур в мире и экономического кризиса.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:26

ну хоть так здравый смысл победил.
вообще то должны были отказаться мы,а не нас.
ну хоть там поняли,что газ по той цене вызовет очень много вопросов.
Tabak
 
Повідомлень: 318
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:51

Re: Американська компанія відмовилася від проекту з...

на уже и продавать не хотят
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:30

  Tabak написав:ну хоть там поняли,что газ по той цене вызовет очень много вопросов.

А по "той" - это по какой? В статье про это ни слова. Может эксперт местный просветит?
На самом деле, хорошего ничего нет.
1. Чем больше поставщиков, тем больше конкуренция и ниже цена.
2. Украина стала уже "токсичной" для крупного бизнеса - с ней просто не хотят иметь дел.
alt402
 
Повідомлень: 66
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:16

unicdima Позволю себе дополнительно проиллюстрировать заявление первоисточником: Месячная добыча сланцевого газа в США в млрд.куб.фут/день. Миллиард кубических футов ~ 28.3 миллионов кубометров. Максимум суточной добычи в ноябре 2019, таким образом, составлял 2+ миллиарда кубометров в день.

Как видим, максимальное падение в мае 2020 составило 7.92% к максимуму ноября 2019.

Также добавлю Месячная добыча нефти в США в тыс.баррелей. Падение добычи в мае 2020 к ноябрю 2019 (хотя максимум добычи был в декабре 2019, сравним с ноябрем) составило 19.5%.

Таким образом, легко убедиться, что уровни добычи газа не имеют однозначной прямой зависимости с уровнями добычи нефти.

На этом же ресурсе есть цены и объемы экспорта, однако там необходимо учитывать стоимость регазификации и внутренней транспортировки, которых у меня нет, так что можно, наверное, и дальше получить информацию об оценочной стоимости LNG по сравнению с "реверсом", но толку?..
balbidon1
 
Повідомлень: 71
З нами з: 11.07.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін опублікував основні показники проекту бюджету-2021
R2 » Пон 14 вер, 2020 20:44
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 20:44
nighthawk5
Українська компанія «Електропрайд» представила...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 23:19
4 592
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 18:44
Амвросий
Туреччина відмовилася від енергоносіїв «Газпрому» на...
R2 » Чет 13 сер, 2020 21:57
8 647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 21:48
Lion+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.