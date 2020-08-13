RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американська компанія
відмовилася від проекту з...

Американська компанія відмовилася від проекту з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:33

  R2 написав:

Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.

Ну так а чего другого ожидать от "лыжного инструктора"?
Подобный "скелет в шкафу" был при каждом президенте. Это наследство петюни. С таким же будущим "успехом", текущие власти могут меморандум о постройке космопорта заключить с пляжным спасателем из Швейцарии :mrgreen:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6416
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3011 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:49

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов

кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.


Пастернака не читал, но осуждаю (с)
Такое ощущение, что в последние годы внешние признаки СССР тщательно искореняют, а вот совковый менталитет расцвел так, как и не снилось ещё лет 15 назад.

Вопросы ценообразования на сжиженный газ при поставках в Европу рассматривались уже не раз. И радости там никакой нет. Даже если цена будет не $500, а меньше, то конкуренции с российским газом при сопоставимом уровне прибыли поставщиков он не выдерживает.
PasserBy
 
Повідомлень: 298
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін опублікував основні показники проекту бюджету-2021
R2 » Пон 14 вер, 2020 20:44
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 20:44
nighthawk5
Українська компанія «Електропрайд» представила...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 23:19
4 593
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 18:44
Амвросий
Туреччина відмовилася від енергоносіїв «Газпрому» на...
R2 » Чет 13 сер, 2020 21:57
8 654
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 21:48
Lion+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.