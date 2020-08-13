Американська компанія відмовилася від проекту з...

unicdima написав: Alex2007 написав:
может оно и хорошо - нам бы этот газ толкали бы по 500 баксов за тыщу кубов
кацапские мантры, что штатовский газ самый дорогой.
Пастернака не читал, но осуждаю (с)
Такое ощущение, что в последние годы внешние признаки СССР тщательно искореняют, а вот совковый менталитет расцвел так, как и не снилось ещё лет 15 назад.
Вопросы ценообразования на сжиженный газ при поставках в Европу рассматривались уже не раз. И радости там никакой нет. Даже если цена будет не $500, а меньше, то конкуренции с российским газом при сопоставимом уровне прибыли поставщиков он не выдерживает.