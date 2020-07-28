За минулий тиждень курс долара до гривні продовжив зростання.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:34
Чого чекати від курсу цього тижня?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:34
"курс не підійшов впритул до 27,95"
"позначку в 33.00 євро за долар."
нащо я це читав?
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