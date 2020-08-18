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Київміськбуд прийняв на
баланс ще один ЖК Укрбуду

Київміськбуд прийняв на баланс ще один ЖК Укрбуду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:41

Київміськбуд прийняв на баланс ще один ЖК Укрбуду

Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія Київміськбуд прийняла ще один об'єкт корпорації Укрбуд - ЖК «Злагода».

Дивися повний текст Київміськбуд прийняв на баланс ще один ЖК Укрбуду.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:42

Как хорошо, что у Аркады всего 3 комплекса, но огромных. И КГС, если решится то примет их куда быстрее отдельностоящих ЖК от Укрбуда. И не будет нас мучить постоянными прес-релизами.
Но учитывая опять увеличенные мощности КГС — вопрос куда он поведет рынок Киева - в реновацию(статья об этом)? В освоение промзон? Очередных озер Осокорков?
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