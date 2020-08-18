Холдингова компанія Київміськбуд прийняла ще один об'єкт корпорації Укрбуд - ЖК «Злагода».
Дивися повний текст Київміськбуд прийняв на баланс ще один ЖК Укрбуду.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 13:41
Київміськбуд прийняв на баланс ще один ЖК Укрбуду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київміськбуд прийняв на баланс ще один ЖК Укрбуду.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:42
Как хорошо, что у Аркады всего 3 комплекса, но огромных. И КГС, если решится то примет их куда быстрее отдельностоящих ЖК от Укрбуда. И не будет нас мучить постоянными прес-релизами.
Но учитывая опять увеличенные мощности КГС — вопрос куда он поведет рынок Киева - в реновацию(
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