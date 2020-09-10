У Києві відбувся MFO summit 2020.
Дивися повний текст Визначено «Найбільш впізнаваний бренд» і «Прорив року» серед МФО.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:45
Визначено «Найбільш впізнаваний бренд» і «Прорив року»...
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Дивися повний текст Визначено «Найбільш впізнаваний бренд» і «Прорив року» серед МФО.
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