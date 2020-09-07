У Центробанку Швеції заявили, що чимало молоді у країні "навіть не уявляє", як виглядають справжні гроші.
Дивися повний текст Швеція може стати першою країною без готівки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:46
Швеція може стати першою країною без готівки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швеція може стати першою країною без готівки.
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21
Зачем ждать, достаточно изучить недавний опыт Кипра, когда на несколько недель там искусственно положили банковскую систему.
И даже с электричеством, НО без рабочего интернета они тоже далеко уедут со своим безналом
А если хакеры вдруг положат обе системы даже на пару часов, то.... Короче, "мы рождены, чтоб сказку сделать былью"
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|