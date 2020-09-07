RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Швеція може стати першою
країною без готівки

Швеція може стати першою країною без готівки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:46

Швеція може стати першою країною без готівки

Пропонуємо до обговорення:
У Центробанку Швеції заявили, що чимало молоді у країні "навіть не уявляє", як виглядають справжні гроші.

Дивися повний текст Швеція може стати першою країною без готівки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:47

Теперь остается ждать какого нибудь энергетического апокалипсиса. ))
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21

  p_a_l написав:Теперь остается ждать какого нибудь энергетического апокалипсиса. ))

Зачем ждать, достаточно изучить недавний опыт Кипра, когда на несколько недель там искусственно положили банковскую систему.
И даже с электричеством, НО без рабочего интернета они тоже далеко уедут со своим безналом :roll:
А если хакеры вдруг положат обе системы даже на пару часов, то.... Короче, "мы рождены, чтоб сказку сделать былью" :mrgreen:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6414
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3011 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости
R2 » Нед 13 вер, 2020 21:29
9 523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 00:08
EKO
Туреччина незабаром може оголосити про відкриття родовищ...
R2 » Пон 14 вер, 2020 11:32
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 11:32
svyatoslav_hromyak
Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13...
R2 » Пон 07 вер, 2020 13:13
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 13:32
sweden_malmo_1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20535)
15.09.2020 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.