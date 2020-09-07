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Швеція може стати першою
країною без готівки

Швеція може стати першою країною без готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:46

Швеція може стати першою країною без готівки

Пропонуємо до обговорення:
У Центробанку Швеції заявили, що чимало молоді у країні "навіть не уявляє", як виглядають справжні гроші.

Дивися повний текст Швеція може стати першою країною без готівки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:47

Теперь остается ждать какого нибудь энергетического апокалипсиса. ))
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21

  p_a_l написав:Теперь остается ждать какого нибудь энергетического апокалипсиса. ))

Зачем ждать, достаточно изучить недавний опыт Кипра, когда на несколько недель там искусственно положили банковскую систему.
И даже с электричеством, НО без рабочего интернета они тоже далеко уедут со своим безналом :roll:
А если хакеры вдруг положат обе системы даже на пару часов, то.... Короче, "мы рождены, чтоб сказку сделать былью" :mrgreen:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:35

Re: Швеція може стати першою країною без готівки

І все окомісять, а як вже, то підвищать коміси :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:35

  chipmunk написав:І все окомісять, а як вже, то підвищать коміси :)

За что комиссии-то?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:52

а как доведут до 100 % платежей с помощью карт,банки начнут привлекать клиентов выдачей наличных ))
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:22

прислів'я "без бумажки ты какашка" саме про цю ситуацію
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:05

В Швеции не был, но в Европе, даже в бывших соцстранах безналом можно расплатиться везде - от маленьких магазинов и кофе на улице до проезда в общественном транспорте и такси. У меня в паспорт две двадцатки вложены на всякий случай, но в остальном уже хз сколько времени наличку с собой не ношу, а плачу с телефона.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:27

  PasserBy написав:В Швеции не был, но в Европе, даже в бывших соцстранах безналом можно расплатиться везде - от маленьких магазинов и кофе на улице до проезда в общественном транспорте и такси. У меня в паспорт две двадцатки вложены на всякий случай, но в остальном уже хз сколько времени наличку с собой не ношу, а плачу с телефона.

50-100 евро всегда должны с собой быть. В Европе еще встречаются места, где не хотят принимать карточки. И есть риск просто остаться голодным или платить комиссию за банкомат.
Gastarbaiter
 
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