У Центробанку Швеції заявили, що чимало молоді у країні "навіть не уявляє", як виглядають справжні гроші.
Дивися повний текст Швеція може стати першою країною без готівки.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:46
Швеція може стати першою країною без готівки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швеція може стати першою країною без готівки.
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21
Зачем ждать, достаточно изучить недавний опыт Кипра, когда на несколько недель там искусственно положили банковскую систему.
И даже с электричеством, НО без рабочего интернета они тоже далеко уедут со своим безналом
А если хакеры вдруг положат обе системы даже на пару часов, то.... Короче, "мы рождены, чтоб сказку сделать былью"
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:35
Re: Швеція може стати першою країною без готівки
І все окомісять, а як вже, то підвищать коміси
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:35
Додано: Вів 15 вер, 2020 11:52
а как доведут до 100 % платежей с помощью карт,банки начнут привлекать клиентов выдачей наличных ))
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:05
В Швеции не был, но в Европе, даже в бывших соцстранах безналом можно расплатиться везде - от маленьких магазинов и кофе на улице до проезда в общественном транспорте и такси. У меня в паспорт две двадцатки вложены на всякий случай, но в остальном уже хз сколько времени наличку с собой не ношу, а плачу с телефона.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:27
50-100 евро всегда должны с собой быть. В Европе еще встречаются места, где не хотят принимать карточки. И есть риск просто остаться голодным или платить комиссию за банкомат.
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