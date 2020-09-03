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Volkswagen представив новий Golf з кузовом універсал і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:04
Пропонуємо до обговорення:
У Volkswagen Golf восьмого покоління з'явився звичайний універсал Variant і його вседорожниє версія Alltrack. На європейський ринок новинки вийдуть до кінця нинішнього року
Дивися повний текст Volkswagen представив новий Golf з кузовом універсал і позашляхову версію (фото)
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:04
..дизайн китайцы что ли разрабатывали?!... уе..ще полнейшее!!!
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