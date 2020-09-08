Пенсії необхідно підвищувати насамперед малозабезпеченим.
Дивися повний текст В «Слузі народу» пропонують відмовитися від спецпенсій для суддів і прокурорів.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:29
В «Слузі народу» пропонують відмовитися від спецпенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Слузі народу» пропонують відмовитися від спецпенсій для суддів і прокурорів.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:29
Есть решение конст суда что нельзя уменшать. Давно пора вовко суд разогнать но куда беня будет деньги носить?
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