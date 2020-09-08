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В «Слузі народу» пропонують
відмовитися від спецпенсій...

В «Слузі народу» пропонують відмовитися від спецпенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:29

В «Слузі народу» пропонують відмовитися від спецпенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії необхідно підвищувати насамперед малозабезпеченим.

Дивися повний текст В «Слузі народу» пропонують відмовитися від спецпенсій для суддів і прокурорів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:29

Есть решение конст суда что нельзя уменшать. Давно пора вовко суд разогнать но куда беня будет деньги носить?
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