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Україна виділить 2,6 млрд грн
на закупівлю вакцини від...

Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:46

Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу в понеділок, 14 вересня, кажучи про збільшення витрат на медицину в 2021 році.

Дивися повний текст Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:46

чтобы потом в добробуте по стоимости х5 продавать? )
kdevil
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:47

Интересно кто ее ставить себе будет.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:59

Re: вакцина 19

А из средств, которые выделили на Ковид и передали на дороги, нельзя передать часть назад на Ковид?
нужно обязательно еще выделить дополнительно? "на дороги"
sal
 
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