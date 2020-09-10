Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу в понеділок, 14 вересня, кажучи про збільшення витрат на медицину в 2021 році.
Дивися повний текст Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:46
Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:59
Re: вакцина 19
А из средств, которые выделили на Ковид и передали на дороги, нельзя передать часть назад на Ковид?
нужно обязательно еще выделить дополнительно? "на дороги"
|