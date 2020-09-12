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Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу в понеділок, 14 вересня, кажучи про збільшення витрат на медицину в 2021 році.
Дивися повний текст Україна виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:46
чтобы потом в добробуте по стоимости х5 продавать? )
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:47
Интересно кто ее ставить себе будет.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:59
А из средств, которые выделили на Ковид и передали на дороги, нельзя передать часть назад на Ковид?
нужно обязательно еще выделить дополнительно? "на дороги"
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:53
Выделили ... на то, чего нет.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:20
если предположить что нас 40 милионнов, то вакцина стоит 65,00 грн.?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41
говорят, что вакцинировать будут в обязательном порядке, типа проект в ВР готовят
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KULANDALE
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:54
KULANDALE написав:
говорят, что вакцинировать будут в обязательном порядке, типа проект в ВР готовят
"А не будут брать - отключим газ!" (с)
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Dobrofey
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