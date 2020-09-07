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У 2021 році мінімальна
зарплата зросте на 30%

У 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:58

У 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%.

Дивися повний текст У 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:58

Как всегда вырастит на бумаге - старый добрый способ - "приказано всем лучше жить, но вы там держитесь.."
d_s_n
 
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