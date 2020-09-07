Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%.
Дивися повний текст У 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:58
У 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%
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Дивися повний текст У 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:58
Как всегда вырастит на бумаге - старый добрый способ - "приказано всем лучше жить, но вы там держитесь.."
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