Щонайменше 30 країн світу опинилися в зоні гуманітарної катастрофи, заявляють в ООН. За даними організації, багатьом країнам загрожує голод
Дивися повний текст Діряві засіки: куди зникає зерно з Держрезерву України.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:16
Діряві засіки: куди зникає зерно з Держрезерву України
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Дивися повний текст Діряві засіки: куди зникає зерно з Держрезерву України.
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