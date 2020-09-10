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Діряві засіки: куди зникає
зерно з Держрезерву України

Діряві засіки: куди зникає зерно з Держрезерву України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:16

Діряві засіки: куди зникає зерно з Держрезерву України

Пропонуємо до обговорення:
Щонайменше 30 країн світу опинилися в зоні гуманітарної катастрофи, заявляють в ООН. За даними організації, багатьом країнам загрожує голод

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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:17

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