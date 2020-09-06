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ТОП-10 найбагатших українців

ТОП-10 найбагатших українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:30

ТОП-10 найбагатших українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Фокус".

Дивися повний текст ТОП-10 найбагатших українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:32

Все "честно" нажили капиталы, финансируя политиков и отжимая средства налогоплательщиков. Срамота олигархическая.
Vadym2020
 
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