Про це повідомляє "Фокус".
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:30
ТОП-10 найбагатших українців
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:32
Все "честно" нажили капиталы, финансируя политиков и отжимая средства налогоплательщиков. Срамота олигархическая.
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:09
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