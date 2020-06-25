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Олексій Амітан: що відбувається
з ринком кредитування

Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:43

Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування

Пропонуємо до обговорення:
Прогнози і висновки експертів стали оптимістичнішими, ніж в березні-квітні цього року.

Дивися повний текст Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:43

Мне кажется, что такого большого количества МФо не должно быть в Украине - это нужно регулировать! МФО просто тупо выжгли весь рынок и закредитовали население!
KULANDALE
 
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