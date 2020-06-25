Прогнози і висновки експертів стали оптимістичнішими, ніж в березні-квітні цього року.
Дивися повний текст Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:43
Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування
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Дивися повний текст Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування.
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:43
Мне кажется, что такого большого количества МФо не должно быть в Украине - это нужно регулировать! МФО просто тупо выжгли весь рынок и закредитовали население!
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