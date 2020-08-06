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Дефіцит бюджету США
за рік зріс утричі

Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:50

Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит федерального бюджету США станом на кінець серпня перевищив 3 трильйони доларів.

Дивися повний текст Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:51

Дефіцит бюджету найбільшої економіки світу досяг 3,047 трлн дол. Надходження становлять майже 3,047 трлн, а видатки – близько 6,054 трлн дол.

Це що, дефіцит десь 50%? Так можна?
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