Дефіцит федерального бюджету США станом на кінець серпня перевищив 3 трильйони доларів.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:50
Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі
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Дивися повний текст Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі.
Додано: Пон 14 вер, 2020 18:51
Це що, дефіцит десь 50%? Так можна?
Додано: Вів 15 вер, 2020 13:48
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