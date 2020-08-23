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Києву потрібна нова стратегія у нових умовах, бо світ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:19
Пропонуємо до обговорення:
Столиця і столичний регіон є фінансовим інвестиційнм центром з великим потенціалом.
Дивися повний текст Києву потрібна нова стратегія у нових умовах, бо світ змінився - Кличко
.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:20
Вот это "сказанул".
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