У серпні середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 1407 дол. США/кв. м.
Дивися повний текст Як у Києві змінились ціни на вторинне житло.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 20:40
Як у Києві змінились ціни на вторинне житло
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Дивися повний текст Як у Києві змінились ціни на вторинне житло.
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