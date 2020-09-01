RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як у Києві змінились
ціни на вторинне житло

Як у Києві змінились ціни на вторинне житло
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:40

Як у Києві змінились ціни на вторинне житло

Пропонуємо до обговорення:
У серпні середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 1407 дол. США/кв. м.

Дивися повний текст Як у Києві змінились ціни на вторинне житло.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:13

Будет только дорожать! (С)
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на житло в новобудовах Києва та області зростають...
R2 » П'ят 11 вер, 2020 15:09
5 451
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 06:36
summacut
"Нафтогаз" оголосив ціни на газ для населення у серпні
R2 » Вів 01 вер, 2020 00:37
2 287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 09:23
Lion+
Як змінились ціни в новобудовах передмістя у серпні...
R2 » Вів 08 вер, 2020 15:43
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 15:43
RO41m

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.