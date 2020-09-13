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Кабмін опублікував основні
показники проекту бюджету-2021

Кабмін опублікував основні показники проекту бюджету-2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:44

Кабмін опублікував основні показники проекту бюджету-2021

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%.

Дивися повний текст Кабмін опублікував основні показники проекту бюджету-2021.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:44

і одразу дефіцит на майже 300 мільярдів прямо в планах
nighthawk5
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