Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.
Дивися повний текст Дія.City: які пільги Мінцифри готує для IT-компаній.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:23
Дія.City: які пільги Мінцифри готує для IT-компаній
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Дивися повний текст Дія.City: які пільги Мінцифри готує для IT-компаній.
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