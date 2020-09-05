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Дія.City: які пільги Мінцифри
готує для IT-компаній

Дія.City: які пільги Мінцифри готує для IT-компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:23

Дія.City: які пільги Мінцифри готує для IT-компаній

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

Дивися повний текст Дія.City: які пільги Мінцифри готує для IT-компаній.
R2
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