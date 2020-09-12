Влада Куби планує девальвувати конвертований песо вперше після революції 1959 року. Про повідомляє Reuters.
Дивися повний текст На Кубі проведуть першу після революції 1959 року грошову реформу.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26
На Кубі проведуть першу після революції 1959 року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Кубі проведуть першу після революції 1959 року грошову реформу.
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26
В 2005 году конвертируемые песо были девальвированы до отметки в 1,08 песо за $1. Их еще раз девальвировали весной 2011 года – на 8%, чтобы вернуть курс валюты до паритетного с долларом США уровня.
Какой то полуграмотный писал. Два раза девальвировали по 8%, а курс не изменился.
Может второй раз все же ревальвировали?
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