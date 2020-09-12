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На Кубі проведуть першу
після революції 1959 року...

На Кубі проведуть першу після революції 1959 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26

На Кубі проведуть першу після революції 1959 року...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Куби планує девальвувати конвертований песо вперше після революції 1959 року. Про повідомляє Reuters.

Дивися повний текст На Кубі проведуть першу після революції 1959 року грошову реформу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26

В 2005 году конвертируемые песо были девальвированы до отметки в 1,08 песо за $1. Их еще раз девальвировали весной 2011 года – на 8%, чтобы вернуть курс валюты до паритетного с долларом США уровня.

Какой то полуграмотный писал. Два раза девальвировали по 8%, а курс не изменился.
Может второй раз все же ревальвировали? :mrgreen:
EKO
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