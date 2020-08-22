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НБУ не бачить підстав для
зміни облікової ставки

НБУ не бачить підстав для зміни облікової ставки
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:57

НБУ не бачить підстав для зміни облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Усі 9 членів комітету з монетарної політики Національного банку одностайно вирішили залишити облікову ставку у вересні незмінною на рівні 6% річних.

Дивися повний текст НБУ не бачить підстав для зміни облікової ставки.
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