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НБУ не бачить підстав для зміни облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:57
Пропонуємо до обговорення:
Усі 9 членів комітету з монетарної політики Національного банку одностайно вирішили залишити облікову ставку у вересні незмінною на рівні 6% річних.
Дивися повний текст НБУ не бачить підстав для зміни облікової ставки
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