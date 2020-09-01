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Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 07:57
Пропонуємо до обговорення:
На тлі масових протестів в серпні 2020 року білоруси забрали з банків більше 1 млрд доларів.
Дивися повний текст Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів
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Додано: Вів 15 вер, 2020 07:57
Можна вважати це однією з форм протесту :)
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