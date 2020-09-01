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Білоруси в серпні забрали з
банків понад 1 мільярд доларів

Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:57

Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів

Пропонуємо до обговорення:
На тлі масових протестів в серпні 2020 року білоруси забрали з банків більше 1 млрд доларів.

Дивися повний текст Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів.
R2
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Можна вважати це однією з форм протесту :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:25

  0mage0 написав:Можна вважати це однією з форм протесту :)


Скорее, одной из форм паники. Вспомните, как в 2014 народ стоял в очередях к украинским банкомата.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:29

Это форма протеста... Как и не платить за коммунальные услуги...
makey111081
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:46

..вот им рассеянцы и отсрочили возврат долга в виде "внеочередного займа на 1.5млрд зелени", анонсированное вчера-позавчера при встрече двух упырей-маразматиков...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:43

  makey111081 написав:Это форма протеста... Как и не платить за коммунальные услуги...

Придет зима, будут в квартирах соснами обогреваться.
Вырубят свети и газ. Кому хуже?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:55

Re: Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд долар

Цирк приехал в Беларусь.
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