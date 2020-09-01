На тлі масових протестів в серпні 2020 року білоруси забрали з банків більше 1 млрд доларів.
Дивися повний текст Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 07:57
Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:25
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:46
..вот им рассеянцы и отсрочили возврат долга в виде "внеочередного займа на 1.5млрд зелени", анонсированное вчера-позавчера при встрече двух упырей-маразматиков...
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:43
Придет зима, будут в квартирах соснами обогреваться.
Вырубят свети и газ. Кому хуже?
Зе-Чмо
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:55
Re: Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд долар
Цирк приехал в Беларусь.
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