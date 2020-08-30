Компанія McDonald's відкрила в американському штаті Флорида ресторан, який використовує енергію з відновлюваних джерел, передає designboom.
Дивися повний текст McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без підключення до електромережі (фото).
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49
McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...
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Дивися повний текст McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без підключення до електромережі (фото).
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