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McDonald's відкрив перший
ресторан, який працює без...

McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49

McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія McDonald's відкрила в американському штаті Флорида ресторан, який використовує енергію з відновлюваних джерел, передає designboom.

Дивися повний текст McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без підключення до електромережі (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49

Кто искал новые технологии и решения для бизнеса? вот они.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:12

  buratinyo написав:Кто искал новые технологии и решения для бизнеса? вот они.

И что конкретно этому конкретному бизнесу эти новые технологии и решения дали? -- кроме небольшой волны хайпа -- т.е. что он без "зеленки" делать не мог, а тут резко смог?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19

Re: McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

если не ошибаюсь, то ли треть, то ли четверть выбросов СО2 приходится на животноводство, "эко"-фритюры это вообще мелочь в сравнении.
вот перейдут на веганские каклеты, то и посмотрим как бизнес попрет
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